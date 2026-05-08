08 мая 2026 в 14:57

HR-эксперт рассказала о неожиданных штрафах на работе

HR-эксперт Зулия Лоикова: некоторые компании штрафуют за беспорядок

Некоторые компании штрафуют за беспорядок на рабочей месте, рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова. В разговоре с НСН она обратила внимание, что правильно оформленная зона для работы увеличивает эффективность. По ее словам, особенно это заметно на складах, где необходимо собирать заказы.

Правильно оформленное рабочее место увеличивает эффективность сотрудника, это особенно видно на складах, где необходимо собирать заказы. Все должно быть систематизировано, тогда работа занимает меньше времени. Даже крупные корпорации следят за мелочами — я не буду называть имен, но у многих нельзя на рабочем месте иметь кружку вплоть до штрафа. Такие вещи прописываются во внутренних локальных нормативных актах, — пояснила Лоикова.

Эксперт подчеркнула, что при этом, если порядок не имеет отношения к технике безопасности или прямым обязанностям, у сотрудника может просто не быть лишнего времени на организацию. По ее словам, сортировка — это «палка о двух концах».

Ранее HR-консультант Антонина Болгова заявила, что работодатели часто снижают ставку женщинам из-за опасений, что они уйдут в декретный отпуск. Так она прокомментировала информацию о максимальном за 13 лет гендерном разрыве в трудовых доходах россиян. По ее словам, девушки зарабатывают меньше мужчин даже на аналогичных руководящих должностях.

