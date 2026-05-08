08 мая 2026 в 14:31

В Минтрансе раскрыли детали возобновления авиасообщения с югом России

Возобновление полетов в аэропорты на юге России запланировано после 15:00 мск

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Авиасообщение с аэропортами юга России будет восстановлено после 15:00 по московскому времени, сообщили в Минтрансе РФ. В ведомстве уточнили, что речь идет о 59 рейсах из Москвы и 158 — из других регионов страны. Для обеспечения транспортной доступности в ведомстве также рассматривают альтернативные варианты доставки пассажиров, в том числе с привлечением автобусов.

Возобновить полеты с учетом корректировок расписания планируется после 15:00 мск. До конца текущих суток в аэропорты юга страны планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из регионов страны, — говорится в сообщении.

Кроме того, в продажу уже поступило достаточное количество мест на поезда РЖД. В ближайшие дни пассажиры могут приобрести билеты из Москвы в Сочи, Краснодар, Новороссийск, Минеральные Воды, Самару и Саратов.

РЖД при наличии технической возможности оперативно увеличат количество вагонов в составах. Кроме того, с 10 мая назначаются дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда (через Саратов).

Ранее в Росавиации заявили, что документ о временной приостановке полетов в аэропорты юга страны до 12 мая может быть пересмотрен в сторону уменьшения этого срока. Там отметили, что ожидают завершения анализа технологических возможностей инфраструктуры управления воздушным движением.

