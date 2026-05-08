Петербургским аферистам вынесут приговор за хищение свыше 2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге группе молодых аферистов вынесут приговор в суде за хищение свыше 2 млн рублей, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. На скамью подсудимых сядут 23-летний организатор преступной группы, два его 21-летних приятеля из Иркутской области, а также 21-летняя уроженка Ивановской области.

По данным следствия, молодые люди приобрели в интернете базу телефонных номеров. Затем, используя функцию восстановления доступа через СМС-коды, они получили контроль над банковскими аккаунтами, привязанными к этим номерам. После этого злоумышленники заходили в личный кабинет онлайн-банка, переводили чужие деньги на свои счета, оформляли кредиты и займы на имя владельца аккаунта.

В период с апреля по июль 2024 года фигуранты взломали 25 профилей и похитили более 2 млн рублей — как личных сбережений, так и кредитных средств. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, краже и мошенничестве. Сейчас организатор группы находится под подпиской о невыезде, а его трое сообщников — под домашним арестом.

Ранее в Санкт-Петербурге заместитель начальника ОМВД по Кронштадтскому району вместе с сообщником попался на мошенничестве со страховыми выплатами. По данным следствия, подельники в январе подали ложные сведения о несуществующем ДТП, после чего страховая компания, введенная в заблуждение, согласовала ремонт на сумму более 3 млн рублей.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

