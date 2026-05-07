Замначальника ОМВД по Кронштадту попался на страховом мошенничестве

В Петербурге заместитель начальника ОМВД по Кронштадтскому району вместе с сообщником попался на мошенничестве со страховыми выплатами, передает «78» со ссылкой на СКР. По данным следствия, подельники в январе подали ложные сведения о несуществующем ДТП, после чего страховая компания, введенная в заблуждение, согласовала ремонт на сумму более 3 млн рублей.

Тем не менее злоумышленникам не удалось провернуть аферу до конца, так как была проведена проверка страхового случая. По данным источника, в настоящий момент продолжаются оперативные мероприятия для выявления других соучастников и возможных новых фактов преступной деятельности.

Ранее в Министерстве внутренних дел России сообщили, что в Санкт-Петербурге были задержаны четверо мужчин, подозреваемых в обмане клиентов при починке домашней техники. Аферисты находили жертв через интернет-объявления и рекламные листовки, разбросанные по почтовым ящикам.