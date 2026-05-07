Замначальника ОМВД по Кронштадту попался на страховом мошенничестве

В Петербурге заместитель начальника ОМВД по Кронштадтскому району вместе с сообщником попался на мошенничестве со страховыми выплатами, передает «78» со ссылкой на СКР. По данным следствия, подельники в январе подали ложные сведения о несуществующем ДТП, после чего страховая компания, введенная в заблуждение, согласовала ремонт на сумму более 3 млн рублей.

Тем не менее злоумышленникам не удалось провернуть аферу до конца, так как была проведена проверка страхового случая.

Тем не менее злоумышленникам не удалось провернуть аферу до конца, так как была проведена проверка страхового случая. По данным источника, в настоящий момент продолжаются оперативные мероприятия для выявления других соучастников и возможных новых фактов преступной деятельности.

Ранее в Министерстве внутренних дел России сообщили, что в Санкт-Петербурге были задержаны четверо мужчин, подозреваемых в обмане клиентов при починке домашней техники. Аферисты находили жертв через интернет-объявления и рекламные листовки, разбросанные по почтовым ящикам.

