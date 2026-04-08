08 апреля 2026 в 16:01

Полиция задержала мошенников за обман петербуржцев с ремонтом техники

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге задержали четверых мужчин по подозрению в мошенничестве при ремонте бытовой техники, пишет Петербург2 со ссылкой на МВД России. Злоумышленники размещали объявления в Сети и распространяли листовки по почтовым ящикам для привлечения жертв.

Как сообщили в полиции, задержанные создавали копии сайтов реальных сервисных центров и регистрировали десятки подставных фирм, чтобы запутать клиентов. Сначала они называли низкую цену, но после начала ремонта стоимость резко повышалась: «мастера» выдумывали дополнительные поломки и требовали деньги за несуществующие детали.

При попытке клиентов отказаться от услуг или расторгнуть договор предоплату не возвращали, а устройство оставляли в разобранном состоянии. Так пострадавшие лишились исправной техники и денег. В ходе обысков в офисах и домах у подозреваемых изъяли около 12 млн рублей наличными, а также документы и другие доказательства. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее в Забайкалье задержали мошенников, оформлявших кредиты через портал «Госуслуги». Помимо махинаций с кредитами, задержанные занимались незаконным оборотом серых сим-карт, банковских карт и чужих учетных записей для дальнейшей преступной деятельности.

