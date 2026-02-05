В Забайкалье задержали мошенников, оформлявших кредиты через «Госуслуги»

Сотрудники УФСБ по Забайкальскому краю ликвидировали межрегиональную преступную группировку, специализировавшуюся на взломе личных кабинетов граждан на портале «Госуслуги», рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Злоумышленники использовали доступ к персональным данным для оформления кредитов и займов в микрофинансовых организациях без ведома владельцев аккаунтов.

Члены преступной группировки с 2023 г. осуществляли неправомерный доступ к личным кабинетам <...> через которые без ведома последних оформляли займы, — уточнил собеседник агентства.

Помимо махинаций с кредитами, задержанные занимались незаконным оборотом «серых» SIM-карт, банковских карт и чужих учетных записей для дальнейшей преступной деятельности. Полученные средства выводились через сложную цепочку счетов и тратились на личные нужды участников группы. Среди пострадавших от действий киберпреступников оказались в том числе участники специальной военной операции.

В ходе спецоперации были задержаны три человека, у которых при обысках изъяли компьютерную технику, телефоны и носители информации с доказательствами их вины. Правоохранительные органы продолжают устанавливать полный круг потерпевших и общий объем нанесенного ущерба.

Ранее в Волгограде полиция задержала владельца и администратора канала в мессенджере, через который продавались персональные данные россиян. Сервис предоставлял доступ к информации из баз операторов связи, банков и госорганов, а его дневной доход мог превышать 100 тыс. рублей.