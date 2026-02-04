Полиция поймала создателя канала по торговле чужими данными В Волгограде задержали россиянина за продажу личных данных через мессенджер

В Волгограде задержан организатор канала в мессенджере, через который продавались персональные данные россиян, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее данным, сервис предоставлял доступ к информации из баз операторов связи, банков и госорганов, а его дневной доход мог превышать 100 тыс. рублей. Владелец и администратор канала заключены под стражу.

В одном из популярных мессенджеров оперативники выявили сервис по продаже «под заказ» охраняемой законом компьютерной информации, — рассказала Волк.

Ранее в Росфинмониторинге сообщили, что введение в эксплуатацию ГИС «Антифрод» и внесение изменений в законодательство в ходе пакета законопроектов «Антифрод 2.0» позволят снизить число киберпреступлений в России. Помимо этого, ведомство совместно с Банком России планирует ужесточить требования к идентификации.

До этого выяснилось, что мошенники начали рассылать в поддельных домовых чатах информацию о якобы плановой проверке индивидуальных приборов учета воды. Злоумышленники таким образом похищают аккаунты на «Госуслугах».