08 мая 2026 в 14:58

Убийца Исаева отправился в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Суд утвердил арест на два месяца мужчины, обвиняемого в убийстве титулованного атлета Дмитрия Исаева, передает корреспондент ТАСС. Подследственный полностью признал причастность к преступлению после предъявления официальных обвинений со стороны регионального управления Следственного комитета РФ.

Постановил <...> избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — говорится в сообщении.

Согласно судебному решению, фигурант останется под арестом до 6 июля 2026 года. Несмотря на ходатайства подследственного и его адвокатов о переводе под домашний арест, инстанция настояла на содержании в следственном изоляторе.

Ранее стало известно, что причиной расправы над чемпионом России в Калуге стала ревность нападавшего к своей бывшей возлюбленной. По имеющимся данным, для совершения преступления злоумышленник использовал охотничье ружье, вероятнее всего, модели ИЖ.

Кроме того, по информации источника, личность задержанного по подозрению в убийстве Исаева установлена. Им оказался некий гражданин Евгений Р. 1985 года рождения, который до этого уже привлекался к уголовной ответственности и имел судимости.

