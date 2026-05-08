Стало известно имя подозреваемого в убийстве чемпиона России в Калуге

Подозреваемым в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева оказался некий Евгений Р., сообщил источник телеканала РЕН ТВ. Мужчина 1985 года рождения уже имел проблемы с законом.

Ранее подозреваемый привлекался к ответственности по статьям о мошенничестве и угрозе убийством. В 2015 году его даже объявляли в розыск.

По данным авторов, подозреваемый также является бывшим молодым человеком девушки, с которой в последнее время встречался Дмитрий. Речь идет о Виктории Р. 2001 года рождения.

Трагедия произошла в Калуге в ночь на 7 мая. Между спортсменом и его знакомым вспыхнул конфликт на почве неприязненных отношений. Злоумышленник дважды выстрелил в Исаева. От полученных ранений спортсмен скончался на месте.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что подозреваемый в убийстве Исаева в момент задержания в Брянской области находился в состоянии опьянения. По ее словам, водитель бросил машину и попытался скрыться в лесополосе, но был задержан полицейскими.