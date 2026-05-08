Казалось бы, свекла и морковь, но салат «Слойка» получается просто хитовым. С копченым сыром он — конкурент самых знаменитых салатов

Этот салат сначала кажется очень простым, но сочетание продуктов здесь реально удачное. Сладковатая свекла, маринованные огурчики и копченый колбасный сыр вместе дают яркий, насыщенный вкус. А вареная морковь делает салат мягче и нежнее.

Особенно хорошо здесь работает именно копченый сыр — он добавляет тот самый аромат, из-за которого салат хочется есть еще и еще.

Ингредиенты: свекла вареная — 4 шт., яйца — 4 шт., маринованные огурцы — 4 шт., вареная морковь — 1–2 шт., копченый колбасный сыр — 200 г, зеленый горошек — 1 маленькая банка, чеснок — 3 зубчика, майонез — по вкусу, соль — по вкусу.

Свеклу натираю на крупной терке, добавляю чеснок, немного майонеза и слегка подсаливаю.

Морковь и яйца тоже натираю отдельно. Огурцы натираю и обязательно слегка отжимаю, чтобы салат не получился водянистым.

Копченый колбасный сыр натираю на терке и смешиваю с небольшим количеством майонеза и чеснока.

Собираю салат слоями: сначала зеленый горошек, затем морковь, свекла, яйца, огурцы и сверху — слой копченого сыра.

