Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе Рубио: численность ВС США в Европе будет зависеть от шагов союзников по Ирану

Численность американского военного контингента в Европе будет зависеть от позиции союзников по НАТО в текущем противостоянии с Ираном, подтвердил госсекретарь США Марко Рубио. Дипломат пояснил, что нежелание некоторых партнеров способствовать проецированию силы в кризисных ситуациях создает проблемы, требующие пересмотра текущей стратегии, передает Reuters.

Одна из основных причин развертывания войск в Европе — это способность проецировать силу в других чрезвычайных ситуациях. И сейчас, когда более такого делать невозможно, по крайней мере в случае с некоторыми членами НАТО, это является проблемой. И нужно это рассмотреть. Однако в конечном счете решение принимать президенту [США Дональду Трампу], — сказал он.

Ранее Рубио на брифинге в Белом доме объявил о завершении военной кампании против Ирана, получившей название «Эпическая ярость». Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что Трамп уже направил в конгресс официальное уведомление об окончании текущей фазы операций.

Кроме того, представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи сообщил, что иранское руководство еще не вынесло окончательный вердикт по инициативам США касательно мирного договора. Дипломат уточнил, что переданный американской стороной проект в настоящий момент проходит процедуру тщательного анализа.