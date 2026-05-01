Заправка решает: салат «Дачный» из зелени и помидоров — идеально к шашлыкам и любым горячим блюдам

Летний салат «Дачный» из листьев салата и помидоров — это идеальное дополнение к шашлыкам и горячим блюдам, где главную роль играет заправка.

Сочные хрустящие листья, сладкие помидоры и ароматный укроп в лимонно-чесночной заправке создают невероятно свежий и яркий вкус. Готовится за 5 минут, не больше!

Ингредиенты

Вам понадобится: 1 большой пучок зеленых листьев салата, 3-4 помидора, пучок укропа. Для заправки: сок 1 лимона, 4 ст. л. растительного масла, 2 зубчика чеснока, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара.

Как приготовить

Листья салата нарежьте или порвите руками. Помидоры нарежьте дольками. Укроп мелко порубите. Для заправки смешайте лимонный сок, масло, выдавленный чеснок, соль и сахар. В большой миске соедините салат, помидоры и укроп. Залейте заправкой, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

