День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 20:31

Заправка решает: салат «Дачный» из зелени и помидоров — идеально к шашлыкам и любым горячим блюдам

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Летний салат «Дачный» из листьев салата и помидоров — это идеальное дополнение к шашлыкам и горячим блюдам, где главную роль играет заправка.

Сочные хрустящие листья, сладкие помидоры и ароматный укроп в лимонно-чесночной заправке создают невероятно свежий и яркий вкус. Готовится за 5 минут, не больше!

Ингредиенты

Вам понадобится: 1 большой пучок зеленых листьев салата, 3-4 помидора, пучок укропа. Для заправки: сок 1 лимона, 4 ст. л. растительного масла, 2 зубчика чеснока, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара.

Как приготовить

Листья салата нарежьте или порвите руками. Помидоры нарежьте дольками. Укроп мелко порубите. Для заправки смешайте лимонный сок, масло, выдавленный чеснок, соль и сахар. В большой миске соедините салат, помидоры и укроп. Залейте заправкой, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Ранее стало известно, как приготовить салат из банки фасоли и соленых огурцов: стоит копейки, а насыщает не хуже мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
рецепты
салаты
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Проблемы со здоровьем, завершение карьеры на ТВ: как живет Николай Дроздов
В Азербайджане резко раскритиковали резолюцию Европарламента
Лавров и Аракчи обсудили пропуск судов РФ через Ормузский пролив
На Украине задержали мужчину, открывшего огонь по матери с ребенком
Матч РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» завершился неожиданным образом
Белый дом заявил об окончании военной операции США против Ирана
«Ситуация контролируемая»: в Туапсе укрепили защитные сооружения
Пять жителей ДНР получили травмы из-за дронов ВСУ
Мужчина закрыл собой сына на рельсах под поездом
США ввели санкции против компании в Китае
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Следственный комитет займется подтоплением в Томской области
«Возмутительные заголовки»: стало известно о крушении популярности Трампа
Эксперт рассказала, какое вино лучше подойдет к шашлыку
ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Херсонской области
Одна страна ЕС разрешила самолету Фицо пролет в Москву
ПВО сбила более 30 украинских БПЛА за три праздничных часа
«Волосы дыбом»: раскрыта страница истории Украины, шокировавшая европейцев
Туристы назвали самые любимые небольшие города России
Весенний снегопад в Москве стал рекордным
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.