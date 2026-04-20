Банка фасоли плюс соленые огурцы: салат, который стоит копейки, а насыщает не хуже мяса

Салат из красной фасоли с маринованными огурцами и обжаренными овощами — это бюджетное блюдо, которое стоит копейки, но насыщает не хуже мяса. Он готовится за 15 минут и станет отличным вариантом для сытного обеда.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированной красной фасоли, 2 луковицы, 2 моркови, 3–4 маринованных огурца, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле до золотистого цвета. Маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками. С фасоли слейте жидкость, промойте. В миске смешайте фасоль, обжаренные овощи (вместе с маслом), огурцы, посолите, поперчите, перемешайте.

Ранее стало известно, как приготовить белковый салат «Весенний»: сытный, но диетический — для тех, кто считает КБЖУ.