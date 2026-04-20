Банка фасоли плюс соленые огурцы: салат, который стоит копейки, а насыщает не хуже мяса

Банка фасоли плюс соленые огурцы: салат, который стоит копейки, а насыщает не хуже мясаСалат из красной фасоли с маринованными огурцами и обжаренными овощами — это бюджетное блюдо, которое стоит копейки, но насыщает не хуже мяса. Он готовится за 15 минут и станет отличным вариантом для сытного обеда.
1 банка консервированной красной фасоли 2 луковицы 2 моркови 3-4 маринованных огурца соль, перец растительное масло
Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле до золотистого цвета.
Маринованные огурцы нарежьте мелкими кубиками. С фасоли слейте жидкость, промойте.
В миске смешайте фасоль, обжаренные овощи (вместе с маслом), огурцы, посолите, поперчите, перемешайте.