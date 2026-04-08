Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 19:28

Белковый салат «Весенний»: сытный, но диетический — для тех, кто считает КБЖУ

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Белковый салат «Весенний» — это идеальное сочетание сытности и легкости, которое подойдет и для праздничного стола, и для повседневного меню.

Копченая курица с овощами под нежным йогуртово-горчичным соусом с маринованным огурцом создают удивительно свежий и сбалансированный вкус. Калорийность на 100 г составляет примерно 105 ккал, белки — 10 г, жиры — 5 г, углеводы — 5 г.

Для приготовления понадобится: 300 г копченой куриной грудки, 2 свежих огурца, 4 вареных яйца, 1 банка консервированной кукурузы, 150 г легкого сыра (10–15%), 250 г греческого йогурта, 1 ст. л. горчицы, 2 маринованных огурца, соль, перец.

Для соуса смешайте йогурт, горчицу и натертый на мелкой терке маринованный огурец. На плоское блюдо выкладывайте слоями, промазывая каждый соусом: копченая курица (мелкими кубиками), свежий огурец (соломкой), тертые яйца, кукуруза. Верхний слой — тертый сыр. Дайте салату настояться 1–2 часа. Подавайте, украсив зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить быстрый салат на каждый день — грудка, огурцы и блинчик.

Проверено редакцией
Читайте также
Предсказали смерть в 35: что известно о смерти жены бизнесмена в Москве
Общество
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество
Салат советских времен: его часто забывают, а он вкусный и простой — с консервами в масле за пару минут
Общество
Сажаю эту необычную зелень для салатов и не жалею: однолетники без хлопот, некоторые дают зеленушку уже через 3 недели
Общество
Такой салат из баклажанов можно есть тоннами: нужен лук и майонез — запекаю брусками и получается невероятно вкусно
Общество
Общество
рецепты
салаты
ужины
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России указали с кого взял пример Нетаньяху
Ормуз снова открыт, тайна мертвой москвички, бегство британцев: что дальше
Краснодарских судей заподозрили в краже земли на 12,5 тыс. гектаров
Москва и Баку договорились укреплять союзническое взаимодействие
«Россия выйдет из тени»: забытое предсказание Жириновского напугало Запад
Илон Маск обратился в суд, чтобы отстранить Альтмана от управления OpenAI
Экс-глава Ростовской области отреагировал на планы отсудить его имущество
Напавшему на учительницу подростку избрали меру пресечения
«Ты обалдела?»: Бузова раскрыла правду о фите с Инстасамкой
Сбежал от жены к блондинке? Пропавшего героя СВО ищут неделю: подробности
В России могут рухнуть цены на самый популярный продукт
Израиль едва не убил главу МИД Бельгии
В посольстве раскрыли, есть ли жертвы среди россиян при атаках на Ливан
США и Иран разошлись в понимании мирного плана
Все сотрудники одного военкомата были отправлены на фронт
Дроны атаковали дипучреждение США и аэропорт в Багдаде
Раскрыто, когда Батраков может оставить «Локомотив» ради французов
Ливан раскрыл огромные потери после атак Израиля
Коррупционное имущество экс-замглавы Кубани оценили в 338,6 млн рублей
В Берлине пенсионера задержали за акцию протеста против Мерца
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.