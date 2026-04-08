Белковый салат «Весенний»: сытный, но диетический — для тех, кто считает КБЖУ

Белковый салат «Весенний» — это идеальное сочетание сытности и легкости, которое подойдет и для праздничного стола, и для повседневного меню.

Копченая курица с овощами под нежным йогуртово-горчичным соусом с маринованным огурцом создают удивительно свежий и сбалансированный вкус. Калорийность на 100 г составляет примерно 105 ккал, белки — 10 г, жиры — 5 г, углеводы — 5 г.

Для приготовления понадобится: 300 г копченой куриной грудки, 2 свежих огурца, 4 вареных яйца, 1 банка консервированной кукурузы, 150 г легкого сыра (10–15%), 250 г греческого йогурта, 1 ст. л. горчицы, 2 маринованных огурца, соль, перец.

Для соуса смешайте йогурт, горчицу и натертый на мелкой терке маринованный огурец. На плоское блюдо выкладывайте слоями, промазывая каждый соусом: копченая курица (мелкими кубиками), свежий огурец (соломкой), тертые яйца, кукуруза. Верхний слой — тертый сыр. Дайте салату настояться 1–2 часа. Подавайте, украсив зеленью.

