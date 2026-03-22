Сколько ни приготовь, съедают подчистую: быстрый салат на каждый день — грудка, огурцы и блинчик

Быстрый салат на каждый день с куриной грудкой, яичным блинчиком и маринованным огурцом — это настоящая палочка-выручалочка для сытного и вкусного обеда или ужина. Сколько ни приготовь, съедают подчистую!

Нежная обжаренная курица, тонкая яичная соломка и хрустящий кисло-сладкий огурец в пикантной чесночной заправке создают идеальный баланс вкусов и текстур.

Для приготовления понадобится: 1 куриное филе (около 300 г), 2 яйца, 2 маринованных огурца, 2 ст. л. майонеза, 1 зубчик чеснока, соль, перец.

Рецепт: куриное филе нарежьте мелкими кубиками, посолите, поперчите и обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла. Яйца взбейте с щепоткой соли и вылейте на разогретую сковороду, смазанную маслом, жарьте тонкий блинчик с двух сторон. Готовый блинчик остудите, сверните рулетом и нарежьте тонкой соломкой.

Маринованные огурцы нарежьте соломкой. В миске смешайте обжаренную курицу, яичную соломку и огурцы. Добавьте выдавленный чеснок и майонез, тщательно перемешайте.

