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07 июня 2026 в 14:00

Лазанья с баклажанами вместо теста: понадобятся лишь упаковка фарша, парочка овощей и сыр

Фото: D-NEWS.ru
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Лазанья с баклажанами — это низкоуглеводная альтернатива классической лазанье. Ароматные, запеченные до мягкости слайсы баклажанов заменяют листы теста, делая блюдо более легким и полезным, но при этом невероятно сытным.

Для приготовления понадобится: 3–4 средних баклажана, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 1 болгарский перец, 150 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: баклажаны нарежьте вдоль тонкими слайсами (0,5 см), посолите, посыпьте специями и запекайте в разогретой до 190 °C духовке 10–12 минут до мягкости. Обжарьте лук, добавьте мелко нарезанный перец. После этого добавьте фарш, обжарьте до готовности, посолите и поперчите.

В форму для запекания выкладывайте слоями: баклажаны, мясной фарш с овощами, тертый сыр. Повторите слои 2–3 раза. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 15 минут до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить лазанью с баклажанами и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в фарш немного томатной пасты и рубленой петрушки, а между слоями — пару ложек сметаны для сочности.

Ранее стало известно, как приготовить печеные овощи с чесночком по-грузински.

Проверено редакцией
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