Меняю огурцы на яблоки и подаю к ужину салат со свеклой вкуснее винегрета: на каждый день

Этот салат вкуснее винегрета и отлично подходит как гарнир или самостоятельное блюдо. Готовится из простых продуктов и идеален на каждый день.

Сочетание сладковатой свеклы, кисло-сладкого яблока, орехов и чеснока в масляно-уксусной заправке создает идеальный баланс.

Для приготовления понадобится: 2 вареные свеклы, 1 кисло-сладкое яблоко, 50 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока, соль, перец, 3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. яблочного уксуса.

Рецепт: свеклу и яблоко натрите на крупной терке. Грецкие орехи мелко порубите ножом. Чеснок выдавите через пресс. В миске смешайте свеклу, яблоко, орехи и чеснок. Заправьте маслом и уксусом, посолите, поперчите. Тщательно перемешайте. Подавайте сразу или дайте настояться 15 минут.

