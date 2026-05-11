День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 16:46

Меняю огурцы на яблоки и подаю к ужину салат со свеклой вкуснее винегрета: на каждый день

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот салат вкуснее винегрета и отлично подходит как гарнир или самостоятельное блюдо. Готовится из простых продуктов и идеален на каждый день.

Сочетание сладковатой свеклы, кисло-сладкого яблока, орехов и чеснока в масляно-уксусной заправке создает идеальный баланс.

Для приготовления понадобится: 2 вареные свеклы, 1 кисло-сладкое яблоко, 50 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока, соль, перец, 3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. яблочного уксуса.

Рецепт: свеклу и яблоко натрите на крупной терке. Грецкие орехи мелко порубите ножом. Чеснок выдавите через пресс. В миске смешайте свеклу, яблоко, орехи и чеснок. Заправьте маслом и уксусом, посолите, поперчите. Тщательно перемешайте. Подавайте сразу или дайте настояться 15 минут.

Ранее стало известно, как приготовить салат из огурцов и сладкого лука по-немецки.

Проверено редакцией
Читайте также
В России перестанут отключать горячую воду летом? Когда это случится, сроки
Общество
В России перестанут отключать горячую воду летом? Когда это случится, сроки
Скончалась правнучка Владимира Ленина
Общество
Скончалась правнучка Владимира Ленина
Салат «Май» делаю постоянно: ранняя капуста и 4 простых добавки — тазик исчезает за вечер
Общество
Салат «Май» делаю постоянно: ранняя капуста и 4 простых добавки — тазик исчезает за вечер
Помидоры кружочками да заправка с чесноком и копченой паприкой — слоеный салат с дымком к шашлыку готов за 10 минут
Общество
Помидоры кружочками да заправка с чесноком и копченой паприкой — слоеный салат с дымком к шашлыку готов за 10 минут
Салат «Люкс» из простой морковки: необычный рецепт вместо надоевших салатов
Общество
Салат «Люкс» из простой морковки: необычный рецепт вместо надоевших салатов
Общество
рецепты
салаты
свекла
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Судье пришлось разнимать сцепившихся в матче РПЛ вратаря и защитника ЦСКА
«До последнего момента»: в Венгрии выступили против антироссийских санкций
В Белгородской области скончался тяжелораненый дроном мужчина
Канада ввела санкции против матери Кадырова
Тысячи гектаров леса полыхают на севере Украины
В Германии потребовали срочно принять предложение Путина
Песков сделал заявление об ответе Европы по кандидатуре Шредера
Российские туристы массово отравились бургерами в парижском кафе
«Ресурсы иссякают»: военэксперт о реформе системы мобилизации на Украине
Харассмент-блогеров наказали за регулярные бесчинства в метро
Госпереворот на Украине и €9 млрд для Киева: новости СВО на вечер 11 мая
Спасатели эвакуировали людей из горящей многоэтажки в Москве
В России перестанут отключать горячую воду летом? Когда это случится, сроки
Токаев решительно высказался о ядерной программе Ирана
Пять стран объявили бойкот Евровидению
Стал известен срок изоляции пассажиров судна с хантавирусом
На Украине решились на крайние меры из-за острой нехватки в стране людей
Иракский танкер получил зеленый свет при проходе через Ормузский пролив
Фитнес-тренер приняла ванну и через несколько минут упала замертво
Фигурант дела о покушении на Трампа отверг все пункты обвинения
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.