Вратарь и защитник ЦСКА набросились друг на друга посреди футбольного поля

Игроки армейского клуба Владислав Тороп и Жоао Виктор разругались во время матча 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Футболисты устроили разборки прямо на поле.

Конфликт разгорелся в середине первого тайма после одного из игровых эпизодов. Бразильский защитник начал высказывать претензии голкиперу, которые закончились потасовкой и боданием головами.

Разнимать игроков пришлось судье и их партнеру по команде Дмитрию Баринову. Спортсмены все же смогли продолжить игру после взаимных претензий и спорах на повышенных тонах.

