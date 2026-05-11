11 мая 2026 в 17:26

Вратарь и защитник ЦСКА набросились друг на друга посреди футбольного поля

Судье пришлось разнимать сцепившихся друг с другом вратаря и защитника ЦСКА

Жоао Виктор (ЦСКА) и вратарь Владислав Тороп (ЦСКА) в матче финального этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу Жоао Виктор (ЦСКА) и вратарь Владислав Тороп (ЦСКА) в матче финального этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Игроки армейского клуба Владислав Тороп и Жоао Виктор разругались во время матча 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Футболисты устроили разборки прямо на поле.

Конфликт разгорелся в середине первого тайма после одного из игровых эпизодов. Бразильский защитник начал высказывать претензии голкиперу, которые закончились потасовкой и боданием головами.

Разнимать игроков пришлось судье и их партнеру по команде Дмитрию Баринову. Спортсмены все же смогли продолжить игру после взаимных претензий и спорах на повышенных тонах.

Ранее во втором матче полуфинала Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» произошла массовая драка с участием хоккеистов обеих команд. Судьям пришлось удалить со льда сразу 10 полевых игроков. Александр Радулов вступил в словесную перепалку с вратарем «Авангарда» Никитой Серебряковым.

До этого на боксерском турнире в турецком Трабзоне произошла массовая драка с участием зрителей. Бой завершился победой россиянина Сергея Горохова. Однако местная публика оказалась недовольна тем, как боксер отпраздновал свою победу, и направилась в сторону ринга.

Спорт
Футбол
РПЛ
ЦСКА
