День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 17:41

Вооруженные до зубов бандиты устроили засаду и жестоко убили 30 человек

AFP: вооруженные бандиты убили 30 человек на севере Нигерии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные лица устроили засаду на шоссе на севере Нигерии, убив 30 человек, передает Agence France-Presse со ссылкой на доклад ООН о положении в области безопасности в стране. Отмечается, что инцидент произошел между населенными пунктами Магами и Дансаду.

По данным доклада, многие люди из числа гражданского населения были ранены. Силы безопасности страны нанесли ответный удар, уничтожив в ходе перестрелки нескольких бандитов. По предварительным данным, боевики выдвинулись из лесов в районе города Гусау.

Ранее в юго-восточном штате Бенуэ в Нигерии неизвестная террористическая группировка атаковала микроавтобус и захватила в заложники 18 учащихся. Инцидент произошел на шоссе близ города Отукпо, куда выпускники средних школ направлялись для сдачи вступительных экзаменов в вузы.

До этого стало известно, что по меньшей мере 200 человек стали жертвами авиаудара по сельскому рынку Джилли в нигерийском штате Йобе. Командование ВВС Нигерии заявило, что наносило удары по позициям террористических организаций в соседнем штате Борно, и не подтвердило атаку на рынок.

Мир
Нигерия
ООН
перестрелки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп указал на шаткость перемирия США и Ирана
Водители застряли в восьмичасовой пробке на Ярославском шоссе
Два случая опасной хантавирусной инфекции выявили на Украине
«Невозможно говорить»: у Макрона сдали нервы на саммите в Африке
В Москве прошел юбилейный автопробег «Офицеры России — дорогами Памяти»
Администрация Трампа свела почти к нулю помощь Украине
В Ирландии оценили желание ЕС возобновить диалог с Россией
Санкционный «каток» Евросоюза добрался до поселений на Ближнем Востоке
Песков подтвердил контакты между Ушаковым и Уиткоффом
Стали известны планы Трампа на Ормузский пролив
«Давайте не забывать»: Песков оценил отношения России и США
Замглавы уголовного розыска арестовали по делу о разбое
В Вене начали расследование после осквернения памятника советским солдатам
В Росатоме выразили готовность отчитаться за каждый рубль в АЭС «Пакш-2»
Число зараженных хантавирусом увеличилось
В Госдуме рассказали о создании альтернативной финансовой архитектуры
Поезда встали в метро Петербурга из-за пассажира на путях
Трамп назвал страну, которая может стать «51-м штатом США»
В Белоруссии сделали громкое заявление о Кубе, Мозамбике и Иране
«Это объявление войны»: СМИ указали на неосторожный шаг НАТО против России
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.