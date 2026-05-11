Вооруженные до зубов бандиты устроили засаду и жестоко убили 30 человек AFP: вооруженные бандиты убили 30 человек на севере Нигерии

Вооруженные лица устроили засаду на шоссе на севере Нигерии, убив 30 человек, передает Agence France-Presse со ссылкой на доклад ООН о положении в области безопасности в стране. Отмечается, что инцидент произошел между населенными пунктами Магами и Дансаду.

По данным доклада, многие люди из числа гражданского населения были ранены. Силы безопасности страны нанесли ответный удар, уничтожив в ходе перестрелки нескольких бандитов. По предварительным данным, боевики выдвинулись из лесов в районе города Гусау.

Ранее в юго-восточном штате Бенуэ в Нигерии неизвестная террористическая группировка атаковала микроавтобус и захватила в заложники 18 учащихся. Инцидент произошел на шоссе близ города Отукпо, куда выпускники средних школ направлялись для сдачи вступительных экзаменов в вузы.

До этого стало известно, что по меньшей мере 200 человек стали жертвами авиаудара по сельскому рынку Джилли в нигерийском штате Йобе. Командование ВВС Нигерии заявило, что наносило удары по позициям террористических организаций в соседнем штате Борно, и не подтвердило атаку на рынок.