Трампу напомнили о приглашении в Москву Песков: приглашение Трампа в Москву от Путина все еще в силе

Приглашение президента России Владимира Путина главе Белого дома Дональду Трампу посетить Москву по-прежнему остается актуальным, сообщает РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к визиту.

Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России будет рад встретить своего коллегу в Москве, — подчеркнул Песков.

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране. По его словам, речь идет об окончательной точке, а не о переговорном процессе. В то же время глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с украинским президентом не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине из-за собственных «шкурных» интересов.

До этого стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Белый дом показал заинтересованность в решении ключевых вопросов и украинского кризиса.