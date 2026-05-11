11 мая 2026 в 17:53

Трампу напомнили о приглашении в Москву

Песков: приглашение Трампа в Москву от Путина все еще в силе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Приглашение президента России Владимира Путина главе Белого дома Дональду Трампу посетить Москву по-прежнему остается актуальным, сообщает РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к визиту.

Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России будет рад встретить своего коллегу в Москве, — подчеркнул Песков.

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране. По его словам, речь идет об окончательной точке, а не о переговорном процессе. В то же время глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с украинским президентом не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине из-за собственных «шкурных» интересов.

До этого стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Белый дом показал заинтересованность в решении ключевых вопросов и украинского кризиса.

