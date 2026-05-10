Канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине из-за собственных «шкурных» интересов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале. Кроме того, политика возмутил тот факт, что Мерц собирается отчитать словацкого премьера Роберта Фицо за его визит в Москву на 9 Мая.

Мерц, как и Зеленский, не хочет мира на Украине. Это они остаются сегодня препятствием для завершения конфликта из-за «шкурных» интересов. За сохранение собственной власти такие, как Макрон и Мерц, готовы сделать всю Европу одной большой мишенью, — написал политик.

Слуцкий также заявил, что Мерц продолжает борьбу за лидерство в «европейской партии войны» и способствует эскалации украинского конфликта, постоянно говоря о мнимых угрозах со стороны Москвы.

Отсюда и утечки о том, что немецкое правительство не одобрит кандидатуру Герхарда Шредера на возможных переговорах с Россией, — констатировал Слуцкий.

Ранее внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен заявила, что нужно приветствовать идею президента России Владимира Путина сделать бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником на переговорах с Евросоюзом. Собеседница напомнила, что экс-глава правительства давно предлагал свою кандидатуру. По ее мнению, включение в переговоры Шредера позволило бы наладить диалог между Берлином и Москвой.