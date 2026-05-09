09 мая 2026 в 22:17

«Можно встретиться»: Путин высказался о возможности переговоров с Зеленским

Путин готов встретиться с Зеленским в третьей стране для подписания договора

Президент России Владимир Путин заявил, что готов к встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако только при определенных условиях, передает ТАСС. Он уточнил, что такой контакт возможен не на этапе переговоров, а на стадии окончательного оформления мирного соглашения.

Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы поучаствовать в этом мероприятии либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка, а не сами переговоры, — заявил Путин.

Ранее российский лидер сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему слова украинского президента Владимира Зеленского о готовности к личной встрече. При этом глава государства отметил, что подобные заявления уже звучали ранее и не являются новыми.

До этого Владимир Путин напомнил: истоки текущей ситуации на Украине связаны с попытками Киева ассоциироваться с Европейским союзом. По его словам, именно с этого начался первый этап обострения, который позже перерос в более широкую проблему.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

