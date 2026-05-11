11 мая 2026 в 17:40

«Китайский Нострадамус» поделился мрачным прогнозом о глобальной депрессии

Профессор Сюэцинь Цзян предупредил мир о надвигающейся глобальной депрессии

Профессор Сюэцинь Цзян, также известный как «китайский Нострадамус», выступил с тревожным прогнозом в эфире программы Piers Morgan Uncensored и предупредил, что мир двигается к «глобальной депрессии». По его словам, этот процесс может растянуться на десятилетия.

Мы достигли такого уровня разрушений, боли и страданий, что движемся к чему-то невообразимому. Так что пристегнитесь, — добавил он.

Анализируя обстановку в Ормузском проливе, профессор высоко оценил дипломатические усилия Пекина в достижении перемирия. Он отметил, что Китаю удалось добиться значительных результатов там, где другие инструменты оказались бессильны. При этом Цзян подчеркнул, что именно мягкая сила и переговоры являются ключом к стабилизации в данном регионе.

В то же время эксперт подверг резкой критике политику Вашингтона, назвав поведение американских властей в диалоге с Ираном «неразумным». По его мнению, США стремятся к дальнейшей эскалации, которая может усилиться уже в ближайшие несколько недель.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что наступивший авиационный кризис начался из-за подорожания горючего и усугубления обстановки на энергетическом рынке. Он полагает, что случившийся коллапс — это только предвестие гораздо более масштабных потрясений для глобальной экономики.

