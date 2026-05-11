11 мая 2026 в 18:05

«Это объявление войны»: СМИ указали на неосторожный шаг НАТО против России

InfoBRICS: НАТО ввязалась в конфликт с РФ, предоставив свое небо украинским БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Предоставление странами — членами НАТО своего воздушного пространства для пролета украинских беспилотников в сторону российской территории равносильно прямому объявлению войны Москве, пишет издание InfoBRICS. В публикации подчеркивается, что это подтверждает неоднократные предупреждения России о вовлеченности Альянса в противостояние.

Это почти полдюжины государств — членов НАТО, напрямую атакующих Россию, поскольку предоставление воздушного пространства и территории, логистики и другой поддержки одной стороне равносильно объявлению войны другой, — говорится в материале.

Издание приводит две версии запусков: согласно первой, украинский персонал отправляется в Прибалтику и Финляндию и запускает беспилотники оттуда; согласно второй, дроны взлетают напрямую с Украины, но идут тем же маршрутом через Польшу, что указывает на вовлечение Варшавы, Хельсинки и стран Балтии в эскалацию. Автор считает, что Москва рано или поздно ответит на эти действия.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур потребовал от Украины «держать свои беспилотники подальше» от эстонской территории. По его словам, после ряда инцидентов с залетом БПЛА в прибалтийские страны украинцы решили направить туда своих экспертов для усиления воздушной безопасности.

