10 мая 2026 в 11:27

«Держитесь подальше»: важный союзник нанес Киеву внезапный удар в спину

Министр обороны Эстонии потребовал от Украины держать подальше свои беспилотники

Фото: Социальные сети
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур потребовал от Украины «держать свои беспилотники подальше» от эстонской территории. По его словам, которые приводит телерадиокомпания ERR, после ряда инцидентов с залетом БПЛА в прибалтийские страны украинцы решили направить туда своих экспертов для усиления воздушной безопасности.

Глава Минобороны также сообщал, что неделю назад он созванивался с украинским коллегой Михаилом Федоровым, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Эстонский министр рассказал, что они обсуждали возможные меры, в том числе оснащение украинских дронов системами дистанционного уничтожения.

Ранее не менее 25 украинских беспилотников пролетели над рекой Нарвой в Эстонии в направлении России. По словам очевидца, дроны летели достаточно низко. Он уточнил, что БПЛА заметили в ночь на 3 мая. В то же время жители приграничных городов Эстонии получили предупреждения о возможной атаке дронов.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Финляндии не пытались перехватывать дроны, нарушившие воздушное пространство страны, так как они находились слишком близко к российской границе. В то же время премьер-министр страны Петтери Орпо напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что беспилотные летательные аппараты ВСУ не имеют права залетать на территорию Финляндии.

Европа
Эстония
БПЛА
Украина
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

