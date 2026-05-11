Санкционный «каток» Евросоюза добрался до поселений на Ближнем Востоке

Страны Евросоюза 11 мая могут согласовать введение санкций против лиц, которые причастны к созданию израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, которые приводит Европейская служба внешних связей на официальном сайте, некоторые государства также выступают за введение антиизраильских торговых санкций, но пока им не удалось достичь единогласия.

Я ожидаю политического соглашения по санкциям в отношении поселенцев, надеюсь, мы к этому придем. Есть также предложения, выдвинутые государствами-членами, но для их принятия требуется единогласие или квалифицированное большинство в тех случаях, когда у нас его фактически нет, — сообщила Калласс.

Ранее глава европейской дипломатии заявила, что новый 21-й пакет санкций Европейского союза затронет военно-промышленный комплекс России и так называемый «теневой флот». По словам Каллас, Евросоюз все еще собирает предложения стран-членов касательно новых ограничений.

До этого Канада ввела санкции против матери главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой. Также в обновленном санкционном списке фигурируют пять компаний и еще 22 физических лица, связанных с Россией.