Администрация Трампа свела почти к нулю помощь Украине NYT: администрация Трампа сократила помощь Украине на 99%

Администрация президента США Дональда Трампа сократила помощь Украине на 99%, сообщает The New York Times. По информации газеты, одновременно Вашингтон пытается выстроить более благоприятные отношения с Москвой.

В издании уточнили, что отношения между США и Украиной ухудшались постепенно, что также сопровождалось неудачами и унижениями для Киева. Уже через месяц после вступления в должность Трамп осадил президента Украины Владимира Зеленского, напомнили журналисты.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких подвижек в вопросе двусторонних отношений между Россией и США нет. По его словам, взаимодействие Москвы и Вашингтона по-прежнему «находится на нуле». Песков подчеркнул, что определенные шаги для нормализации ситуации должна предпринять в том числе американская сторона.

До этого политолог Юрий Самонкин выразил мнение, что продвижение армии России активизирует переговорный процесс по украинскому конфликту. Эксперт считает, что в случае продолжения противостояния Украина может лишиться государственности.