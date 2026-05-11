День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 18:54

Администрация Трампа свела почти к нулю помощь Украине

NYT: администрация Трампа сократила помощь Украине на 99%

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Salwan Georges — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Администрация президента США Дональда Трампа сократила помощь Украине на 99%, сообщает The New York Times. По информации газеты, одновременно Вашингтон пытается выстроить более благоприятные отношения с Москвой.

В издании уточнили, что отношения между США и Украиной ухудшались постепенно, что также сопровождалось неудачами и унижениями для Киева. Уже через месяц после вступления в должность Трамп осадил президента Украины Владимира Зеленского, напомнили журналисты.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких подвижек в вопросе двусторонних отношений между Россией и США нет. По его словам, взаимодействие Москвы и Вашингтона по-прежнему «находится на нуле». Песков подчеркнул, что определенные шаги для нормализации ситуации должна предпринять в том числе американская сторона.

До этого политолог Юрий Самонкин выразил мнение, что продвижение армии России активизирует переговорный процесс по украинскому конфликту. Эксперт считает, что в случае продолжения противостояния Украина может лишиться государственности.

США
Украина
Россия
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп указал на шаткость перемирия США и Ирана
Водители застряли в восьмичасовой пробке на Ярославском шоссе
Два случая опасной хантавирусной инфекции выявили на Украине
«Невозможно говорить»: у Макрона сдали нервы на саммите в Африке
В Москве прошел юбилейный автопробег «Офицеры России — дорогами Памяти»
Администрация Трампа свела почти к нулю помощь Украине
В Ирландии оценили желание ЕС возобновить диалог с Россией
Санкционный «каток» Евросоюза добрался до поселений на Ближнем Востоке
Песков подтвердил контакты между Ушаковым и Уиткоффом
Стали известны планы Трампа на Ормузский пролив
«Давайте не забывать»: Песков оценил отношения России и США
Замглавы уголовного розыска арестовали по делу о разбое
В Вене начали расследование после осквернения памятника советским солдатам
В Росатоме выразили готовность отчитаться за каждый рубль в АЭС «Пакш-2»
Число зараженных хантавирусом увеличилось
В Госдуме рассказали о создании альтернативной финансовой архитектуры
Поезда встали в метро Петербурга из-за пассажира на путях
Трамп назвал страну, которая может стать «51-м штатом США»
В Белоруссии сделали громкое заявление о Кубе, Мозамбике и Иране
«Это объявление войны»: СМИ указали на неосторожный шаг НАТО против России
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.