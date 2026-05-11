«Поговорим об этом»: Трамп раскрыл тему беседы с Си Цзиньпином Трамп сообщил, что обсудит с Си Цзиньпином дальнейшие поставки оружия на Тайвань

Президент США Дональд Трамп на брифинге пообещал обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос дальнейших продаж оружия Тайваню, выступление главы государства транслировала пресс-служба Белого дома. Политик посетит Китай с официальным визитом 13–15 мая.

Я обсужу это с президентом Си [Цзиньпином]. Он хотел бы, чтобы мы перестали [продавать оружие Тайваню]. Мы поговорим об этом, — отметил Трамп.

Также представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай готов к урегулированию разногласий с Соединенными Штатами. Он отметил, что Пекин может прибегнуть к дипломатическому пути устранения контактов.

Ранее журналисты сообщали, что власти США добились заморозки китайских астрономических проектов в Аргентине и Чили, опасаясь их возможного военного применения. По данным источников, под давлением Вашингтона руководство Аргентины остановило работу крупнейшего в Южной Америке китайского радиотелескопа.

До этого стало известно, что США усиливают давление на Китай во время подготовки визита Трампа в Пекин. Так, после серии взаимных претензий администрация Трампа ввела санкции против трех китайских компаний, которые, по версии американцев, передавали Ирану спутниковые снимки.