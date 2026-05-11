В Китае назвали важную особенность визита Трампа

Китай готов к урегулированию разногласий с Соединенными Штатами в ходе визита президента США Дональда Трампа в страну, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге, выступление опубликовано на YouTube. Он отметил, что Пекин готов прибегнуть к дипломатическому пути установления контактов.

Китай готов вместе с США, руководствуясь принципами равенства, уважения и взаимной выгоды, расширять сотрудничество и урегулировать разногласия, чтобы привнести больше стабильности и определенности в мир, полный противоречий и нестабильности, — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что США усиливают давление на Китай во время подготовки визита Дональда Трампа в Пекин. По информации журналистов, после серии взаимных претензий Белый дом ввел санкции против трех китайских компаний, которые, по версии американцев, передавали Ирану спутниковые снимки.

До этого представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует решение Китая не исполнять антироссийские санкции США против китайских компаний. По словам дипломата, Россия осуждает односторонние ограничительные меры.