07 мая 2026 в 13:25

Захарова озвучила тему, в которой Россия поддерживает Китай и осуждает США

Фото: МИД РФ
Москва приветствует решение Китая не исполнять антироссийские санкции США против китайских компаний, заявила на брифинге представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Как передает корреспондент NEWS.ru, по словам дипломата, Россия осуждает односторонние ограничительные меры.

Мы приветствуем и считаем совершенно обоснованным решение правительства КНР о блокировании исполнения нелегитимных санкций, — заявила дипломат.

Не так давно Министерство коммерции КНР издало приказ, запрещающий признавать и соблюдать американские санкции в отношении пяти китайских нефтехимических предприятий. Их обвинили в торговле нефтью с Ираном.

Ранее Соединенные Штаты ввели рестрикции против китайской компании, управляющей морским нефтяным терминалом — Qindao Haiye Oil Terminal Co., а также против ее президента, за импорт иранской нефти. Ограничения также затронули две судоходные компании, которые, по версии Госдепартамента США, связаны с управлением «теневым флотом» иранских нефтяных танкеров.

Также в СМИ появилась информация о том, что Тегеран тайно приобрел у Китая разведывательный спутник. По оценкам аналитиков, это позволило Ирану наносить точечные удары по американским военным базам в регионе Ближнего Востока.

