11 мая 2026 в 19:09

Два случая опасной хантавирусной инфекции выявили на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Хмельницкой области Украины официально подтвердили два случая заражения хантавирусной инфекцией, произошедшие еще до резонансного инцидента с круизным лайнером MV Hondius, сообщила изданию «Страна.ua» врач-инфекционист Виктория Бондарь. По словам специалиста, оба заболевших уже прошли необходимый курс терапии.

Пациенты успешно вылечены и выписаны, — уточнила врач.

Медики отметили, что клиническая картина у пациентов существенно различалась, несмотря на общий диагноз. У одного пострадавшего наблюдались классические признаки геморрагической лихорадки с почечным синдромом, в то время как у второго вирус поразил печень. Несмотря на высокую температуру и появление специфической сыпи, в обоих случаях болезнь протекала в умеренной форме.

Специалисты предупреждают, что хантавирус может проявляться через кашель, боли в пояснице и изменение цвета мочи. При возникновении первых тревожных симптомов гражданам настоятельно рекомендуется не заниматься самолечением и немедленно обращаться за профессиональной помощью.

Ранее сообщалось, что тест на заражение хантавирусом у одной из гражданок Франции, вернувшейся домой с карантинного круизного лайнера MV Hondius, дал положительный результат. Как рассказала министр здравоохранения республики Стефани Рист, заболевшая находится в специализированном инфекционном стационаре.

Европа
Украина
хантавирус
вирусы
инфекции
