День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 17:45

В Эстонии придумали, как потратить дополнительные €17 млн из-за России

Эстония потратит на укрепление границ с Россией еще €17 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство Эстонии выделит дополнительные €17 млн (1,5 млрд рублей) на укрепление границы с Россией, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR. Местные власти утвердили перераспределение бюджета на 2026 год, в результате чего нашли новые средства.

Также деньги направят на повышение навыков в области ИИ и финансирование завода по производству взрывчатки. Министр финансов Эстонии Юрген Лиги отметил, что Таллину пришлось сокращать бюджет в других областях из-за укрепления границ.

Ранее президент Эстонии Алар Карис пожаловался, что многие европейские компании хотят вернуться в Россию. По его словам, бизнес ждет окончания украинского кризиса и рассчитывает вновь занять рынок РФ.

Также сообщалось, что жители Эстонии активно бронировали туры на границу с Россией, чтобы 9 мая с берега увидеть празднование Дня Победы в соседнем Ивангороде Ленинградской области. По информации источника, такие экскурсии запустили несколько прибалтийских турфирм. Их стоимость начиналась от €80 (около 7 тыс. рублей).

Европа
Эстония
границы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп указал на шаткость перемирия США и Ирана
Водители застряли в восьмичасовой пробке на Ярославском шоссе
Два случая опасной хантавирусной инфекции выявили на Украине
«Невозможно говорить»: у Макрона сдали нервы на саммите в Африке
В Москве прошел юбилейный автопробег «Офицеры России — дорогами Памяти»
Администрация Трампа свела почти к нулю помощь Украине
В Ирландии оценили желание ЕС возобновить диалог с Россией
Санкционный «каток» Евросоюза добрался до поселений на Ближнем Востоке
Песков подтвердил контакты между Ушаковым и Уиткоффом
Стали известны планы Трампа на Ормузский пролив
«Давайте не забывать»: Песков оценил отношения России и США
Замглавы уголовного розыска арестовали по делу о разбое
В Вене начали расследование после осквернения памятника советским солдатам
В Росатоме выразили готовность отчитаться за каждый рубль в АЭС «Пакш-2»
Число зараженных хантавирусом увеличилось
В Госдуме рассказали о создании альтернативной финансовой архитектуры
Поезда встали в метро Петербурга из-за пассажира на путях
Трамп назвал страну, которая может стать «51-м штатом США»
В Белоруссии сделали громкое заявление о Кубе, Мозамбике и Иране
«Это объявление войны»: СМИ указали на неосторожный шаг НАТО против России
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.