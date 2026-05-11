В Эстонии придумали, как потратить дополнительные €17 млн из-за России

Правительство Эстонии выделит дополнительные €17 млн (1,5 млрд рублей) на укрепление границы с Россией, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR. Местные власти утвердили перераспределение бюджета на 2026 год, в результате чего нашли новые средства.

Также деньги направят на повышение навыков в области ИИ и финансирование завода по производству взрывчатки. Министр финансов Эстонии Юрген Лиги отметил, что Таллину пришлось сокращать бюджет в других областях из-за укрепления границ.

Ранее президент Эстонии Алар Карис пожаловался, что многие европейские компании хотят вернуться в Россию. По его словам, бизнес ждет окончания украинского кризиса и рассчитывает вновь занять рынок РФ.

Также сообщалось, что жители Эстонии активно бронировали туры на границу с Россией, чтобы 9 мая с берега увидеть празднование Дня Победы в соседнем Ивангороде Ленинградской области. По информации источника, такие экскурсии запустили несколько прибалтийских турфирм. Их стоимость начиналась от €80 (около 7 тыс. рублей).