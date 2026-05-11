Важный матч «Краснодара»: «Динамо» отомстит за поражение в Кубке России?

Центральным матчем 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) станет встреча московского «Динамо» и «Краснодара». Игра пройдет 11 мая в 20:00 на стадионе «ВТБ Арена» спустя три дня после очной дуэли в Кубке страны. У кого больше шансов на победу и какова история противостояния команд — в материале NEWS.ru.

Как «Динамо» и «Краснодар» выступают в этом сезоне РПЛ

После неудачной первой части «Динамо» преобразилось. Тренерский штаб москвичей пополнили экс-футболисты сборной России Юрий Жирков и Роман Шаронов. Теперь они являются помощниками Ролана Гусева. Бело-голубые стартовали весной с трех разгромных побед над «Крыльями Советов» (4:0), «Спартаком» в Пути РПЛ Кубка России (5:2) и ЦСКА (4:1) и минимальной — над «Ростовом» (1:0). Далее динамовцы выиграли всего два раза в 10 матчах, но настроения в клубе более оптимистичные. В турнирной таблице бело-голубые идут восьмыми с 39 очками.

Последним шансом на успешное завершение сезона был Кубок, но в двухматчевом противостоянии «Динамо» уступило «Краснодару». Основное время обеих встреч завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказался «Краснодар» — 6:5. В суперфинале Кубка России «быки» сыграют со «Спартаком».

За два тура до конца чемпионата «Краснодар» с 63 очками лидирует в чемпионате России. В случае победы в матче понедельника команда Мурада Мусаева получит отличные шансы на защиту титула. В последнем туре «быков» будет ждать домашняя игра с идущим внизу таблицы «Оренбургом». Уже два месяца «Краснодар» не проигрывал: за последние 11 игр у команды восемь побед и три ничьи, а последняя неудача случилась 8 марта в Казани против «Рубина» (1:2).

Джон Кордоба («Краснодар») и Жоау Батчи («Краснодар») радуются забитому мячу Фото: Юрий Стрелец /РИА Новости

Кто является лидерами «Динамо» и «Краснодара»

Лучшими бомбардирами в составе «Динамо» являются россияне. На счету Ивана Сергеева восемь забитых мячей, у пропустившего часть сезона из-за травмы Константина Тюкавина — семь. Бразильский полузащитник Бителло набрал 7+8 по системе «гол + пас».

В составе «Краснодара» практически одно голевое действие за матч выполняет капитан Эдуард Сперцян. В 28 матчах на его счету 12 голов и 15 результативных передач. Лучшим бомбардиром РПЛ является Джон Кордоба — 16 мячей. Семь голов на счету Никиты Кривцова, пять — у бразильца Жоао Виктора.

Кто считается фаворитом матча «Динамо» — «Краснодар»

Матч против «Динамо» станет невероятно важным для «Краснодара» в борьбе за чемпионство, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин. Он подчеркнул, что результат зависит во многом от возможной накопившейся усталости.

«Для „Краснодара“ это важная игра в борьбе за чемпионство. Для „Динамо“ — разве что факт реванша после поражения в Кубке. Реванш и борьба за первое место, конечно, разные задачи, поэтому „Краснодар“ будет еще больше замотивирован на игру в Москве. Главный вопрос — как у ребят с усталостью и травмами, это все будет влиять. „Динамо“ все еще имеет шансы громко хлопнуть дверью в этом сезоне», — сказал Булыкин.

Матч против «Динамо» будет тяжелым для «Краснодара», считает экс-игрок сборной России Максим Деменко. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что коллектив Мусаева две игры подряд не смог забить бело-голубым.

«Матч будет однозначно тяжелым для „Краснодара“. Тем более после того, как непросто получилось в Кубке. Эта игра станет самой важной не только для „Краснодара“, но и для „Зенита“. Будут приложены все силы. Опять же, долгая дорога и переезды. Единственное — у „Динамо“, наверное, нет мотивации. С другой стороны, можем увидеть открытый футбол — бело-голубым нечего терять. Два матча подряд мы видели, что „Краснодар“ не может забить „Динамо“, поэтому будет сложно», — сказал Деменко.

Валентин Пальцев («Краснодар»), Николас Маричаль («Динамо») и Лукас Оласа («Краснодар») Фото: Сергей Бобылев /РИА Новости

История противостояния «Динамо» и «Краснодара»

«Краснодар» и «Динамо» сыграли друг с другом 36 матчей. Ровно половина — 18 — осталась за южанами, 10 раз побеждали бело-голубые, восемь поединков завершались вничью.

В официальных матчах 2025 года команды встречались четыре раза. Трижды «Краснодар» победил всухую (4:0, 3:0, 1:0), а четвертый — по пенальти. В 2026-м было только две игры в Кубке России.

