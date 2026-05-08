Булыкин раскрыл, что может помешать «Краснодару» в игре против «Динамо»

Матч против «Динамо» станет невероятно важным для «Краснодара» в борьбе за чемпионство, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин. Он подчеркнул, что результат может зависеть от накопившейся усталости.

Для «Краснодара» это важная игра в борьбе за чемпионство. Для «Динамо» — разве что факт реванша после поражения в Кубке. Реванш и борьба за первое место, конечно, разные задачи, поэтому «Краснодар» будет еще больше замотивирован на игру в Москве. Главный вопрос — как у ребят с усталостью и травмами, это все будет влиять. «Динамо» все еще имеет шансы громко хлопнуть дверью в этом сезоне, — сказал Булыкин.

Центральный матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Краснодар» состоится 11 мая в 20:00 на стадионе «ВТБ Арена». За две игры до конца чемпионата бело-голубые занимают восьмую строчку (39 очков), черно-зеленые — первую (63).

Ранее «Краснодар» в серии пенальти обыграл московское «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. Основное время матча завершилось без забитых мячей со счетом 0:0. Первая игра между командами в Москве также закончилась нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались южане со счетом 6:5.