Экс-футболист назвал фаворита матча «Динамо» — «Краснодар»

Экс-футболист Деменко: «Краснодару» будет тяжело в матче против «Динамо»

Матч против «Динамо» будет тяжелым для «Краснодара», считает экс-игрок сборной России Максим Деменко. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что коллектив Мурада Мусаева две игры подряд не смог забить бело-голубым.

Матч будет однозначно тяжелым для «Краснодара». Тем более после того, как непросто получилось в Кубке. Эта игра станет самой важной не только для «Краснодара», но и для «Зенита». Будут приложены все силы. Опять же, долгая дорога и переезды. Единственное — у «Динамо», наверное, нет мотивации. С другой стороны, можем увидеть открытый футбол — бело-голубым нечего терять. Два матча подряд мы видели, что «Краснодар» не может забить «Динамо», поэтому будет сложно, — сказал Деменко.

Центральный матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Краснодар» состоится 11 мая в 20:00 на стадионе «ВТБ Арена». За две игры до конца чемпионата бело-голубые занимают восьмую строчку (39 очков), черно-зеленые — первую (63).

Ранее «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба. Питерская команда вышла на первое место в турнирной таблице, набрав 62 очка.

Спорт
Футбол
Динамо
Краснодар
Виктор Байбаков
Кирилл Николаев
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
