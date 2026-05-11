Харассмент-блогеров наказали за регулярные бесчинства в метро В Москве арестовали двух харассмент-блогеров за домогательства к девушкам

Московские правоохранители задержали двух блогеров за домогательства к девушкам, передает RG.RU. По версии следствия, мужчины пытались завязывать знакомства, но когда получали отказ, начинали трогать жертв за грудь и ягодицы. Последний такой случай произошел на станции «Таганская», пострадавшая обратилась в полицию.

Действия блогеров были квалифицированы как мелкое хулиганство. Суд назначил им административный арест сроком на 15 суток. Как оказалось, это не единственный подобный случай. Выяснилось, что нарушители целенаправленно пристают к прохожим и ведут съемку происходящего. Отснятый контент они распространяют в закрытых каналах в соцсетях.

Ранее жителя Москвы арестовали за домогательство к девушке в городской подземке. Она рассказала, что мужчина зажал ее между колоннами, не давая уйти, и коснулся рукой груди. Сам обвиняемый вину не признал. Он заявил, что подошел только с целью знакомства.

До этого жителя Франции обвинили в домогательствах к спящей попутчице на рейсе авиакомпании Swiss International Airlines. Инцидент произошел на рейсе из Швейцарии в США. В Южный округ Флориды поступила жалоба, что 48-летний мужчина погладил промежность 29-летней девушки, которая спала рядом с ним в салоне первого класса.