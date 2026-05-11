День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 17:01

Харассмент-блогеров наказали за регулярные бесчинства в метро

В Москве арестовали двух харассмент-блогеров за домогательства к девушкам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Московские правоохранители задержали двух блогеров за домогательства к девушкам, передает RG.RU. По версии следствия, мужчины пытались завязывать знакомства, но когда получали отказ, начинали трогать жертв за грудь и ягодицы. Последний такой случай произошел на станции «Таганская», пострадавшая обратилась в полицию.

Действия блогеров были квалифицированы как мелкое хулиганство. Суд назначил им административный арест сроком на 15 суток. Как оказалось, это не единственный подобный случай. Выяснилось, что нарушители целенаправленно пристают к прохожим и ведут съемку происходящего. Отснятый контент они распространяют в закрытых каналах в соцсетях.

Ранее жителя Москвы арестовали за домогательство к девушке в городской подземке. Она рассказала, что мужчина зажал ее между колоннами, не давая уйти, и коснулся рукой груди. Сам обвиняемый вину не признал. Он заявил, что подошел только с целью знакомства.

До этого жителя Франции обвинили в домогательствах к спящей попутчице на рейсе авиакомпании Swiss International Airlines. Инцидент произошел на рейсе из Швейцарии в США. В Южный округ Флориды поступила жалоба, что 48-летний мужчина погладил промежность 29-летней девушки, которая спала рядом с ним в салоне первого класса.

Москва
Россия
Регионы
домогательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Судье пришлось разнимать сцепившихся в матче РПЛ вратаря и защитника ЦСКА
«До последнего момента»: в Венгрии выступили против антироссийских санкций
В Белгородской области скончался тяжелораненый дроном мужчина
Канада ввела санкции против матери Кадырова
Тысячи гектаров леса полыхают на севере Украины
В Германии потребовали срочно принять предложение Путина
Песков сделал заявление об ответе Европы по кандидатуре Шредера
Российские туристы массово отравились бургерами в парижском кафе
«Ресурсы иссякают»: военэксперт о реформе системы мобилизации на Украине
Харассмент-блогеров наказали за регулярные бесчинства в метро
Госпереворот на Украине и €9 млрд для Киева: новости СВО на вечер 11 мая
Спасатели эвакуировали людей из горящей многоэтажки в Москве
В России перестанут отключать горячую воду летом? Когда это случится, сроки
Токаев решительно высказался о ядерной программе Ирана
Пять стран объявили бойкот Евровидению
Стал известен срок изоляции пассажиров судна с хантавирусом
На Украине решились на крайние меры из-за острой нехватки в стране людей
Иракский танкер получил зеленый свет при проходе через Ормузский пролив
Фитнес-тренер приняла ванну и через несколько минут упала замертво
Фигурант дела о покушении на Трампа отверг все пункты обвинения
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.