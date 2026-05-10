Похотливого москвича арестовали на 15 суток за щипки женской груди в метро

Трогавшего грудь девушки в метро москвича арестовали на 15 суток

Москвича арестовали на 15 суток за домогательство к девушке в метро, передает РЕН ТВ. Молодой человек вместе с другом пытался познакомиться, но она отказала.

После этого парень начал преследовать потерпевшую по станции метро. Девушка рассказала, что мужчина зажал ее между колоннами, не давая уйти, и коснулся рукой груди.

Сам обвиняемый вину не признал. Он заявил, что подошел к девушке только с целью знакомства и не имел намерений совершать противоправные действия. Также мужчина отметил, что не помнит, чтобы специально касался ее тела.

Ранее в Воронеже мужчина напал на девушку после отказа в знакомстве возле караоке-бара на улице Кропоткина. Он ударил потерпевшую по лицу ладонью, затем нанес удар кулаком. После падения девушки на землю агрессор продолжил бить ее ногами.

В Краснодаре до этого местный житель устроил серию нападений на женщин после неудачной попытки знакомства в кафе. Он сначала ворвался в дамский туалет, где вскрыл кабинку ножом и начал приставать к посетительнице.