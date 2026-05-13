Аллерголог напомнила, как легче пережить сезон цветения Аллерголог Бондаренко: после возвращения с улицы нужно сразу принять душ

Чтобы минимизировать реакцию на цветение, нужно принимать душ сразу после возвращения домой и менять одежду, посоветовала аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко. Как пишет «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области, следует чаще проводить дома влажную уборку.

Для этого дома нужно чаще делать влажную уборку, а проветривать помещения — только после дождя или вечером при отсутствии ветра, чтобы не заносило аллергены. На окна следует установить противопыльцевые сетки, на улице носить темные очки, прятать волосы и использовать назальные фильтры или респиратор, а по возвращении домой — сразу сменить одежду и принять душ, — посоветовала Бондаренко.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий «KDL Медскан» Ольга Малиновская заявила, что кожный зуд, который длится более двух недель, следует рассматривать как сигнал для сдачи анализов на паразитов и возможные заболевания печени. По ее словам, длительная аллергия, которая не поддается контролю, должна стать поводом для исключения других заболеваний.