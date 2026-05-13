Врач рассказала, как отличить простуду от аллергии

При аллергии, в отличие от ОРВИ, температура тела обычно не поднимается, заявила NEWS.ru врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. В то же время, по ее словам, симптомы вирусной инфекции зачастую длятся не больше недели.

При ОРВИ чаще наблюдаются повышение температуры тела, першение в горле. Выделения из носа день ото дня меняют характер: сначала они прозрачные, затем становятся густыми, бело-желтыми. Аллергия обычно проявляется иначе: температура тела не повышается, но появляется выраженный зуд в носу и глазах, многократное приступообразное чихание. Симптомы обычно усиливаются на улице или при контакте с аллергеном, например при выезде на природу. Длиться они могут не пять — семь дней, как при вирусной инфекции, а неделями, — поделилась Уланкина.

Она подчеркнула, что в умеренных климатических зонах эпидемический сезон длится с осени до весны, при этом после зимы наблюдается увеличение числа случаев заражения риновирусами. По словам врача, в этот период люди чаще подвергаются переохлаждению из-за переменчивой погоды, а также накопленная за месяцы усталость и недостаток витаминов снижают защитные функции иммунной системы.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий «KDL Медскан» Ольга Малиновская заявила, что кожный зуд, который длится более двух недель, следует рассматривать как сигнал для сдачи анализов на паразитов и возможные заболевания печени. По ее словам, длительная аллергия, которая не поддается контролю, должна стать поводом для исключения других заболеваний.