В Башкирии сын довел мать до самоубийства Жителя Стерлитамака отправят в колонию за доведение матери до самоубийства

Стерлитамакский городской суд признал 37-летнего местного жителя виновным в истязании родителей и доведении матери до самоубийства, сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан. По данным суда, конфликт в семье возник после того, как родители отказались продавать квартиру и передавать сыну половину вырученных средств.

В период с января по июнь 2025 года мужчина, как установлено судом, систематически избивал, унижал и угрожал родителям. 26 июня 2025 года мать подсудимого, находясь в тяжелом психологическом состоянии, покончила с собой. Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее многодетная мать умерла после обычной ингаляции в санатории в Башкирии. Представители санатория заявили, что женщина могла «надышаться чем-то другим», поэтому отказались выплачивать компенсацию и даже не помогли с транспортировкой тела. По словам вдовца, у его жены не было противопоказаний: перед заездом семья прошла обследование и получила санаторно-курортные карты.