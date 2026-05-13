День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 13:54

В Башкирии сын довел мать до самоубийства

Жителя Стерлитамака отправят в колонию за доведение матери до самоубийства

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Стерлитамакский городской суд признал 37-летнего местного жителя виновным в истязании родителей и доведении матери до самоубийства, сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан. По данным суда, конфликт в семье возник после того, как родители отказались продавать квартиру и передавать сыну половину вырученных средств.

В период с января по июнь 2025 года мужчина, как установлено судом, систематически избивал, унижал и угрожал родителям. 26 июня 2025 года мать подсудимого, находясь в тяжелом психологическом состоянии, покончила с собой. Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее многодетная мать умерла после обычной ингаляции в санатории в Башкирии. Представители санатория заявили, что женщина могла «надышаться чем-то другим», поэтому отказались выплачивать компенсацию и даже не помогли с транспортировкой тела. По словам вдовца, у его жены не было противопоказаний: перед заездом семья прошла обследование и получила санаторно-курортные карты.

Регионы
Башкирия
Стерлитамак
самоубийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес приговор бывшего главе самарского МЧС за взятки
Урок биологии: учительница сношала школьника в чулане
В Москве прощаются с правнучкой Ленина
Диетолог назвала безопасную дозу клубники
«Зрители помнят»: Лавров простился с телеведущим Молчановым
Глава Минобороны Германии посетил зону СВО
Биолог ответил, где обитают африканские клещи
Автобус устроил жесткое ДТП в Тюмени
Радикалы попытались сорвать выступление Израиля на Евровидении
ГД приняла закон об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян
В Минобороны сообщили о масштабной атаке ВСУ на регионы России
Юрист ответил, кто может стать плательщиками налога на сверхприбыль
Немецкие депутаты взбунтовались против американских ракет на территории ФРГ
Психолог ответила, как помочь старшему ребенку побороть ревность к младшему
Психолог объяснил, могут ли нейросети помочь наладить отношения
В Госдуме дали советы, как не стать жертвой киберпреступников
Молчанов незадолго до смерти похоронил единственную дочь
Енотовидную собаку из Петербурга выпустили в лес
В Кремле ответили на вопрос о затонувшем сухогрузе Ursa Major
Пьяный житель Карелии кинул гранату в толпу в здании автовокзала
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.