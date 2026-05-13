Как пончики с мясом, но не они. Кидаю фарш на слоеное тесто — через 30 минут подаю гору вкуснятины

Это гениально простой рецепт сочных беляшей для тех, кто любит мясо в тесте, но не хочет возиться с дрожжами и жарить в кипящем масле. Никакого фритюра — просто завернул котлету в слоеное тесто и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, хрустящие «колобки» из слоеного теста с сочной, ароматной мясной начинкой внутри, которая буквально брызжет соком при надкусывании.

Благодаря запеканию в духовке, а не жарке в масле они получаются не жирными, а очень сочными. Слоеное тесто дает хрустящую корочку, а фарш остается нежным и сочным. Такие «колобки» намного вкуснее и полезнее классических беляшей, при этом готовятся проще и без грязной плиты. Идеальны для ужина, перекуса или чтобы взять с собой на пикник. Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (500 г, бездрожжевого), 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, 1 яйцо для смазывания. Лук и чеснок мелко нарежьте, добавьте к фаршу. Посолите, поперчите, добавьте паприку. Хорошо вымешайте фарш. Сформируйте из фарша небольшие котлетки (колобки) размером с грецкий орех.

Тесто разморозьте, слегка раскатайте, нарежьте на квадраты 10×10 см. На каждый квадрат выложите котлетку. Слепите края, формируя круглый колобок или конвертик. Выложите на противень с пергаментом швом вниз. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти беляши из слоеного теста. Фарш остался сочным, сок не вытек, а начинка пропитала тесто изнутри. Даже без жарки в масле они получились румяными и аппетитными. Кстати, вместо говядины можно взять куриный фарш — будет нежнее. Находка, а не рецепт!

