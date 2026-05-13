В соседней стране хотят запретить все автобусные перевозки в Россию

В соседней стране хотят запретить все автобусные перевозки в Россию Delfi: в Латвии хотят запретить все автобусные перевозки в Россию и Белоруссию

В Латвии запретят все автобусные перевозки в Россию и Белоруссию, сообщило издание Delfi. Такие акты готовит Минтранс страны. В ведомстве заявили, что перевозки повышают угрозы национальной безопасности, в частности, возможность вербовки.

Наличие регулярных рейсов в Белоруссию и Россию наряду с другими возможностями поездок повышает для граждан Латвии риск столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, — объяснили в Министерстве транспорта.

Ранее сообщалось, что в Латвии начали штрафовать за публикации с георгиевской ленточкой. По словам активистов, которые выступают за сохранение памятников советским солдатам, контролем публикаций заняты сотрудники государственной безопасности.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия продолжает принимать обращения соотечественников из Прибалтики с просьбами вернуться на Родину. По ее словам, власти европейских стран грубо нарушают права человека, в частности, на владение русским языком.