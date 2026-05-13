Военэксперт раскрыл, какой сигнал РФ послала Западу испытаниями «Сармата»

ВС РФ едва ли ждали особенного момента для испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Однако этим запуском Россия показала, что умеет себя защищать, подчеркнул он.

Не то чтобы ВС РФ ждали для запуска какого-то особого момента — его показали, поскольку изделие было готово в полном объеме. Но, конечно, это сделали публично. В первую очередь Россия продемонстрировала, что она может себя защищать, а не просто говорить об этом, — сказал аналитик.

По его словам, любое успешное испытание новейших вооружений — это в определенной мере демонстрация силы. При этом главным в прошедшем запуске Перенджиев считает то, что конструкторская и военно-техническая мысль РФ развивается, способствуя укреплению обороноспособности страны.

Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев 12 мая доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешных испытаниях ракетного комплекса «Сармат». Он отметил, что разработка превосходит своего предшественника — ракетный комплекс «Воевода» — по основным характеристикам.