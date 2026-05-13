Названо число пострадавших в ДНР из-за атак ВСУ за последнюю неделю Омбудсмен Морозова: 31 человек пострадал в ДНР за неделю из-за атак ВСУ

В ДНР 31 человек, в том числе трое детей, пострадал за неделю из-за атак ВСУ, заявила РИА Новости омбудсмен региона Дарья Морозова. При этом известно об одном погибшем от ударов украинских военных. Омбудсмен добавила, что общее число жителей, получивших ранения за весь период агрессии Киева, увеличилось до 16 480 человек.

С 4 мая по 12 мая в результате атак ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получили 31 человек, в том числе три ребенка, — сказала Морозова.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре жителя региона пострадали в результате атак ВСУ. По его словам, в селе Бессоновка дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю, травмы получили двое сотрудников сельскохозяйственного предприятия.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон, который летел в сторону Москвы. Он отметил, что на месте падения обломков БПЛА работали сотрудники экстренных служб. Всего за утро среды, 13 мая, было перехвачено три дрона на подлете к столице.