Четыре жителя Белгородской области пострадали от атак ВСУ

Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Бессоновка дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю, травмы получили двое сотрудников сельскохозяйственного предприятия.

В селе Бессоновка от удара дрона по легковому автомобилю ранены двое сотрудников сельхозпредприятия. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, у него множественные осколочные ранения головы, шеи, спины и рук, — написал Гладков.

Атака второго дрона пришлась на то же место. Травмы также получил сотрудник предприятия, мужчину отвезли в больницу. Кроме того, дрон ВСУ ударил по машине в поселке Разумное, водитель получил ранение живота, ему помогают медики. В селе Таврово БПЛА атаковал частный дом, у него загорелась крыша, в поселке Майский и селе Черемошное повреждены по одному легковому автомобилю, а в поселке Октябрьский — три машины.

Ранее в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа сообщили, что налет украинского беспилотника на Дом культуры в Запорожской области привел к ранению гражданского лица в момент распределения гуманитарного груза. Осколочные повреждения зафиксированы у мужчины 1977 года рождения.