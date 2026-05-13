День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 15:29

Четыре жителя Белгородской области пострадали от атак ВСУ

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Бессоновка дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю, травмы получили двое сотрудников сельскохозяйственного предприятия.

В селе Бессоновка от удара дрона по легковому автомобилю ранены двое сотрудников сельхозпредприятия. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, у него множественные осколочные ранения головы, шеи, спины и рук, — написал Гладков.

Атака второго дрона пришлась на то же место. Травмы также получил сотрудник предприятия, мужчину отвезли в больницу. Кроме того, дрон ВСУ ударил по машине в поселке Разумное, водитель получил ранение живота, ему помогают медики. В селе Таврово БПЛА атаковал частный дом, у него загорелась крыша, в поселке Майский и селе Черемошное повреждены по одному легковому автомобилю, а в поселке Октябрьский — три машины.

Ранее в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа сообщили, что налет украинского беспилотника на Дом культуры в Запорожской области привел к ранению гражданского лица в момент распределения гуманитарного груза. Осколочные повреждения зафиксированы у мужчины 1977 года рождения.

ВСУ
Белгородская область
СВО
Вячеслав Гладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван фактор, который поможет выявить абьюзера
Филипп Киркоров мог стать отцом в третий раз
Береговая охрана США спасла 11 человек с рухнувшего самолета
Испания, ковид, смерть дочки: история любви Молчанова и его жены Консуэло
Госдума приняла проект об отказе в гражданстве судимым мигрантам
Суд решил судьбу экс-вице-губернатора Кубани
В Госдуме предложили увеличить штрафы за обман пенсионеров
ВОЗ предупредила о риске заражения «животными» вирусами
МВД России объявило «охоту» на экс-министра обороны Британии
В России предупредили о новых «кровавых инсценировках» на Украине
Зоопсихолог рассказала, как обезопасить питомцев от укусов клещей
Воспитательница «заминировала» детский сад, чтобы уйти домой пораньше
Анджелина Джоли выставила на продажу поместье стоимостью $29,8 млн
Политолог ответил, чем связи Ермака с гадалками чреваты для Зеленского
Названы умные гаджеты, которые будут бесполезны и даже опасны
Жительницы Иркутска поздравили с юбилеем главного акушера
Психолог объяснила, почему некоторые люди намеренно «замедляют» свою жизнь
Европа рискует погрязнуть в «топливном дефиците» из-за блокады Ормуза
В ЦРУ рассекретили истинную причину пандемии COVID-19
Число беспилотных грузовиков в России может вырасти до 57 тыс.
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.