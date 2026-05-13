Озвучены последствия удара ВСУ по гуманитарной акции в Запорожской области Удар ВСУ по Запорожской области привел к ранению мирного жителя

Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника на дом культуры в Каменке-Днепровской Запорожской области во время выдачи гуманитарной помощи, сообщили ТАСС в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа. Осколочные травмы получил мужчина 1977 года рождения, когда вражеский дрон ударил по пункту поддержки населения. Взрывом в здании выбило стекла, а последующий налет на местную энергосистему оставил без электричества более 700 абонентов.

В начале 10-го утра дрон вооруженных формирований Украины атаковал пункт выдачи гуманитарной помощи в Каменке-Днепровской, пострадал мужчина 1977 года рождения, получивший осколочные ранения, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в течение двух часов над несколькими субъектами РФ и водным пространством Азовского моря был проведен перехват около 30 украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны вовремя обезвредили враждебные летательные аппараты в воздушном пространстве над Белгородской, Курской, Брянской, Владимирской, Нижегородской областями, а также в границах Московского региона.

Кроме того, в пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что во вторник, 12 мая, украинские войска осуществили налет беспилотных аппаратов на железнодорожную станцию Унеча в Брянской области. Данное нападение привело к повреждению одного из тепловозов.