13 мая 2026 в 16:40

Военэксперт рассказал, как ВСУ могут сотрудничать с компанией Palantir

Компания Palantir в рамках сотрудничества с Украиной может передать ВСУ ИИ-технологии управления боем, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, встреча главы корпорации Алекса Карпа с украинским руководством свидетельствует о попытке внедрить систему Maven Smart System, которая уже применялась на войне в Иране.

Palantir при посредничестве еще одной компании разработала продукт Maven Smart System. Это технологии ИИ, которые контролируют ведение боевых действий в воздухе. Этот продукт был использован во время войны в Иране. Иранский конфликт стал первым, где боевые действия велись сразу в пяти средах: на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве и космосе. Сейчас Карп прибыл на Украину. Это говорит о том, что подобную программу попытаются внедрить в ВСУ. То есть информация, которую украинцы получают от радаров, радиолокационных станций, спутников, диверсионных групп и других разведывательных источников, будет завязана в единое целое, — пояснил Кнутов.

По его мнению, это может позволить ВСУ наносить удары не только по линии боевого соприкосновения, но и по глубоким тылам, включая объекты на территории РФ. Военный эксперт добавил, что применение дронов, способных обходить системы ПВО, также может значительно возрасти.

Применение технологий компании Palantir в рядах ВСУ может позволить наносить удары не только на линии боевого соприкосновения, но и по тем объектам, которые находятся внутри нашей страны. Поэтому встреча Карпа с украинским руководством, на мой взгляд, носит для нас крайне негативный характер. Количество ударов, которые будут наноситься, может возрасти, а применение БПЛА, которые смогут обходить систему противовоздушной обороны, может увеличиться, — заключил Кнутов.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа сократила помощь Украине на 99%. По данным зарубежных СМИ, Вашингтон одновременно стремится улучшить отношения с Москвой.

Дмитрий Бугров
Александр Ефимов
Софья Якимова
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
