Раскрыты огромные объемы поставок Киеву боеприпасов из Словакии

Пеллегрини заявил о миллионах поставляемых Киеву снарядов из Словакии

Словакия поставляет Украине миллионы единиц боеприпасов на коммерческой основе, заявил президент республики Петер Пеллегрини на полях саммита «Бухарестской девятки», который транслирует STV. По его словам, в будущем объем таких поставок будет увеличиваться.

На коммерческой базе на Украину мы поставляем боеприпасы в количестве, исчисляемом миллионами, и это количество будет в будущем расти, — сказал Пеллегрини.

Глава государства отметил, что Братислава вложила значительные средства в развитие собственной оборонной промышленности. По его словам, сейчас оружейный сектор обеспечивает около 3% ВВП страны.

Словакия благодаря этим инвестициям стала одним из главных производителей боеприпасов в рамках НАТО, — заключил президент.

