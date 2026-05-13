Словакия поставляет Украине миллионы единиц боеприпасов на коммерческой основе, заявил президент республики Петер Пеллегрини на полях саммита «Бухарестской девятки», который транслирует STV. По его словам, в будущем объем таких поставок будет увеличиваться.
На коммерческой базе на Украину мы поставляем боеприпасы в количестве, исчисляемом миллионами, и это количество будет в будущем расти, — сказал Пеллегрини.
Глава государства отметил, что Братислава вложила значительные средства в развитие собственной оборонной промышленности. По его словам, сейчас оружейный сектор обеспечивает около 3% ВВП страны.
Словакия благодаря этим инвестициям стала одним из главных производителей боеприпасов в рамках НАТО, — заключил президент.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Брюссель в настоящее время переживает период кризиса и для решения сложившихся проблем странам объединения необходима Украина. Он напомнил, что созданному в 1992–1993 годах ЕС для достижения политических и экономических целей нужно было взять под тотальный контроль государства Восточной Европы, ставшие самостоятельными после распада СССР.