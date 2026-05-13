13 мая 2026 в 16:29

Раскрыты огромные объемы поставок Киеву боеприпасов из Словакии

Пеллегрини заявил о миллионах поставляемых Киеву снарядов из Словакии

Петер Пеллегрини Петер Пеллегрини Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Словакия поставляет Украине миллионы единиц боеприпасов на коммерческой основе, заявил президент республики Петер Пеллегрини на полях саммита «Бухарестской девятки», который транслирует STV. По его словам, в будущем объем таких поставок будет увеличиваться.

На коммерческой базе на Украину мы поставляем боеприпасы в количестве, исчисляемом миллионами, и это количество будет в будущем расти, — сказал Пеллегрини.

Глава государства отметил, что Братислава вложила значительные средства в развитие собственной оборонной промышленности. По его словам, сейчас оружейный сектор обеспечивает около 3% ВВП страны.

Словакия благодаря этим инвестициям стала одним из главных производителей боеприпасов в рамках НАТО, — заключил президент.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Брюссель в настоящее время переживает период кризиса и для решения сложившихся проблем странам объединения необходима Украина. Он напомнил, что созданному в 1992–1993 годах ЕС для достижения политических и экономических целей нужно было взять под тотальный контроль государства Восточной Европы, ставшие самостоятельными после распада СССР.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

