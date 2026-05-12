Вместо мяса по-французски готовлю фарш под картофельной шубкой — идеально выручает и в праздники, и на ужин

Это блюдо давно стало одной из самых удобных замен классическому мясу по-французски. Возни меньше, готовится быстрее, а получается даже сочнее и сытнее. Снизу — ароматный фарш с луком, сверху — мягкая картофельная шубка, помидоры и румяная сырная корочка.

Особенно нравится, что такое блюдо спокойно подходит и для обычного семейного ужина, и для праздничного стола. Продукты самые простые, а выглядит все очень аппетитно и «по-домашнему дорого».

Ингредиенты

Фарш — 700–800 г, картофель — 4–5 шт., помидоры — 2–3 шт., лук — 2 шт., чеснок — 3–4 зубчика, сыр — 200 г, майонез или сметана — по вкусу, зелень, соль, черный перец.

Приготовление

Фарш нужно посолить, поперчить и распределить ровным слоем по смазанной форме. Сверху выложить нарезанный лук. Картофель натереть на крупной терке, слегка отжать лишнюю влагу и распределить поверх фарша. Затем добавить кружочки помидоров и немного майонеза или сметаны.

Запекать блюдо примерно 40–45 минут при 200 градусах. За несколько минут до готовности посыпать сверху тертым сыром, чесноком и зеленью.

В духовке картофель становится мягким и пропитывается мясным соком, а сверху появляется та самая золотистая сырная корочка, из-за которой все обычно просят добавки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева готовила это блюдо. Для менее калорийного варианта она брала фарш из грудки, а вместо майонеза — греческий йогурт, получилось отлично. Особенно удобно, что здесь уже сразу есть и мясо, и гарнир.

Проверено редакцией
