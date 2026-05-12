12 мая 2026 в 17:01

В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбрать мясо для шашлыка

Роспотребнадзор: перед покупкой мяса для шашлыка нужно оценить его текстуру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Перед покупкой мяса для шашлыка нужно оценить его текстуру и аромат, заявила в беседе с «НТА-Приволжье» замруководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова. Даже легкая кислинка, затхлый или тем более гнилостный запах сигнализируют об испорченной продукции.

Качественное мясо должно быть упругим, напомнила Садыкова. Она посоветовала надавить на продукт, чтобы проверить его. После нажатия на мясе не должны оставаться ямки. Если же его волокна распадаются при малейшем давлении, то это плохой признак.

Эксперт добавила, что свежий продукт всегда выделяет светлый и прозрачный сок. На нем недопустимы следы плесени. Лучше всего покупать мясо на рынках и в магазинах, имеющих ветеринарные свидетельства. Наличие документов гарантирует, что продукция прошла проверку на содержание гельминтов и других паразитов.

Ранее председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов заявил, что базовый набор ингредиентов для приготовления трех порций домашнего шашлыка из свиной шеи в мае обойдется россиянам примерно в 280 рублей. В эту сумму входит полкилограмма мяса и 250 граммов репчатого лука для маринада.

